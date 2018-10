Uwe Bolay bleibt an der Spitze der Volkstanzgruppe

Bei der Hauptversammlung der Volkstanzgruppe in der „Krone“ ist Uwe Bolay für weitere zwei Jahre zum ersten Vorsitzenden gewählt worden. Schriftführerin Gaby Schrade, Trachtenbeauftragte Uschi Zieba und Anton Pfundt als Beisitzer wurden in ihren Ämtern bestätigt. So ist die Führungscrew wieder komplett.

Derzeit hat die Volkstanzgruppe 55 Mitglieder. Von einem arbeitsreichen, jedoch erfolgsreichen Vereinsjahr gaben die Berichte Auskunft. Bolay blickte auf 16 Termine, die bewältigt wurden. „Da unser Tanzleiter ein Narr mit Leib und Seele ist und wir der Narrenzunft nahe stehen, kommt die Volkstanzgruppe an dieser Jahreszeit nicht vorbei“, so der Vorsitzende. Die Aktivitäten endeten mit einem „Z’Liat-Obet“ am 12. Dezember bei Waltraud Bolay. Uwe Bolay sagte allen Helfern herzlichen Dank, ebenso der Gemeindeverwaltung „für die gute Zusammenarbeit und den schönen Maibaum“.

„Leider können wir zurzeit unsere Kinder- und Jugendgruppe nicht betreuen. Wir werden versuchen, diesen Bereich in naher Zukunft wieder zu betreiben“, versprach der Vorsitzende. Planungen seien bereits im Gange, versicherte er.

Gaby Schrade ließ das Vereinsjahr Revue passieren. Höhepunkte seien neben dem Maibaumaufstellen am 1. Mai der Umzug und der Auftritt auf der Insel Mainau gewesen. Von einem bescheidenen Gewinn berichtete Kassiererin Gertrud Steindorf. Eine korrekt geführte Kasse bescheinigten die Prüfer Marlene Schwer und Alban Roos.

Tanzleiter Henrik Groß erinnerte an Auftritte und Begebenheiten. Beim Maifest im Bürgersaal sei ein besonderer Programmpunkt der Auftritt der Gastgruppe der Banater Schwaben aus Spaichingen gewesen. Die eingeleitete Kooperation mit der Trachtengruppe Trossingen habe sich beim 60jährigen Bestehen des Landesverbands der Heimat- und Trachtenverbände in Bad Dürrheim, beim Multikulti-Fest in Denkingen und beim Auftritt in Schura beim Sportvereinsjubiläum bewährt. „Wir passen gut zusammen und ich könnte mir eine weitere Kooperation mit der Trachtengruppe Trossingen gut vorstellen“, sagte der Tanzleiter. Dass bei der Tanzgruppe die Kameradschaft gepflegt wird, zeigen die freundschaftlichen Begegnungen, die der Tanzleiter auflistete. Er bedankte sich für den regen Probenbesuch. Besonderen Dank sprach er an Rudi Huber aus, der bei Auftritten und vielen Proben den Takt angibt.

Für das nächste Jahr habe die Gruppe wieder etwas Größeres vor: Vom 8. bis 16. Juni seien ein Kulturaustausch und Tanzfahrt nach Bari in Süditalien geplant. Die zweite Vorsitzende Enza Crescenza Palmmieri gab einen groben Abriss über das Programm mit Auftritten und Orten, die besucht werden. Die von Alois Groß herbeigeführte Entlastung der Vorstandschaft wurde einstimmig gewährt.