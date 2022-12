Ursula Krasser ist 102 Jahre alt

Es ist ein seltener Geburtstag: Ursula Krasser hat kürzlich ihren 102. Geburtstag im Seniorenzentrum im Brühl in Aldingen, wo sie derzeit lebt.

Krasser wurde 1920 in Nendingen geboren. Nach der Schule, im Alter von 14 Jahren, musste sie bereits in der Kartonagenfabrik Birk in Tuttlingen zur Arbeit. Dieser Firma blieb sie treu und arbeitet dort bis zu ihrem Ruhestand im Alter von sechzig Jahren.

Den Mann beim Tanzen kennengelernt

Ihren Mann Philipp lernte sie beim Tanzen kennen und nach der Heirat zog das Paar nach Tuttlingen. 1951 kam Sohn Harald zur Welt. 1997 verstarb ihr Mann Philipp im Alter von 78 Jahren.

Eine sehr enge Verbundenheit hat Ursula Krasser zu ihrer 15 Jahre jüngeren Schwester Elfriede, die in derselben Straße wohnte. Täglich waren sie miteinander in Tuttlingen unterwegs und haben vieles gemeinsam unternommen.

Stolz auf den Nachwuchs

Besonders stolz ist Ursula Krasser auf ihren Enkel Marc und ihre Urenkelin Luna. Im Kreis ihrer Familie hat sie im Dezember 2021 ihren 101. Geburtstag noch bei guter Gesundheit in Tuttlingen gefeiert. Im Januar 2022 verschlechterte sich ihr Zustand zunehmend.

Da die Familie in Aldingen wohnt, zog Ursula Krasser im Januar in das Seniorenzentrum Im Brühl. Regelmäßig erhält sie dort Besuch von ihrer Schwester Elfriede aus Tuttlingen.