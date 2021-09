Untreue-Prozess gegen Beamten des Landgerichts Rottweil beginnt

Die Hauptverhandlung gegen einen Geschäftsstellenbeamten des Landgerichts Rottweil wegen des Vorwurfs der Untreue in 117 Fällen, beginnt ab Dienstag, 16. November, vor der der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Rottweil unter Vorsitz des Vorsitzenden Richters am Landgericht Münzer. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, in seiner langjährigen Funktion als Geschäftsstellenbeamter einer Zivilkammer und Kostenbeamter des Landgerichts Rottweil unberechtigte Auszahlungsanordnungen veranlasst und die von der Landesoberkasse Baden-Württemberg daraufhin ausgezahlten Gelder in die eigene Tasche geleitet zu haben.

Die Auszahlungsanordnungen sollen im Rahmen von vom Angeklagten bearbeiteten Zivilverfahren erfolgt sein. Dadurch soll der Angeklagte Zahlungen an fiktive Parteien auf ein Konto seiner Ehefrau, einer entfernten Verwandten seiner Ehefrau sowie auf ein Konto, das auf den Namen seines Stiefsohns lief, auf das aber nur er Zugriff gehabt haben soll, veranlasst haben.

Schon im inzwischen verjährten Zeitraum von Anfang 2012 bis Anfang März 2016 soll er bereits 71 derartiger Auszahlungsanordnungen vorgenommen und damit insgesamt rund 170 000 Euro vereinnahmt haben.

In nicht verjährter Zeit von Mitte März 2016 bis März 2021 soll der Angeklagte weitere 117 derartiger Auszahlungsanordnungen vorgenommen und damit insgesamt rund 330 000 Euro vereinnahmt haben.

Er muss sich nun wegen des Vorwurfs der Untreue verantworten. Mögliche tateinheitliche Vergehen des Betruges bzw. Computerbetruges zur Umgehung des Vier-Augen-Prinzips (d. i. die Überprüfung durch eine weitere Mitarbeiterin oder einen weiteren Mitarbeiter) wurden nicht angeklagt und im Eröffnungsbeschluss eingestellt.

Nachdem die Staatsanwaltschaft Rottweil am 21. Mai Anklage gegen den Angeklagten erhoben hatte, erstatteten sämtliche dem Landgericht Rottweil angehörende Richter sogenannte Selbstanzeigen, in denen sie Umstände mitteilten, die aus ihrer Sicht die Besorgnis ihrer Befangenheit begründen könnten. Dabei wurden neben besonderen Verbindungen zum Angeklagten in Einzelfällen unter anderem die berufliche Beziehung zu dem Angeklagten, die Begehung der Tat im unmittelbaren beruflichen Umfeld sowie die berufliche Verbindung zu möglichen Zeugen an dem vergleichsweise kleinen Gerichtsstandort ausgeführt.

Zudem wurde angeführt, dass das Ansehen der Rechtspflege leiden könne, wenn Richter eines Gerichts, bei dem der Angeklagte beruflich tätig war, über dessen Taten urteilen müssten.

Das Oberlandesgericht Stuttgart erklärte jedoch mit Beschluss vom 29. Juni die Selbstanzeigen nur teilweise für begründet. Daher entschieden die Richterinnen und Richter des Landgerichts Rottweil, deren Selbstanzeigen nicht begründet waren, in wechselnder Besetzung gemäß dem Geschäftsverteilungsplan über die übrigen Selbstanzeigen. Die Entscheidung über die weiteren Selbstanzeigen, die allesamt für unbegründet erklärt wurden, hätten einen beträchtlichen Zeitraum eingenommen, so die Mitteilung des Landgerichts.

Maßgeblicher Grund dafür, dass das Oberlandesgericht und die zur Entscheidung berufenen Richterinnen und Richter des Landgerichts Rottweil einige der Selbstanzeigen für unbegründet erachteten, sei die obergerichtliche Rechtsprechung zur Befangenheit bei beruflichen Beziehungen. Das dienstliche Verhältnis muss demnach so eng sein, dass es auf die persönliche Beziehung ausstrahlt.