Unternehmermesse feiert am Wochenende Premiere

In Rottweil feiert dieses Wochenende eine neue Unternehmermesse Premiere: Die „Smart Fair“ öffnet von Samstag, 31. August, bis Sonntag, 1. September, die Tore der Rottweiler Stadthalle und soll sowohl Unternehmen als auch Arbeitnehmer, Quereinsteiger, Berufseinsteiger, Schüler, Studierende, Azubis und Familien ansprechen. „Idee der Unternehmermesse Smart Fair war es, kleinen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren, da für diese die Preise bei größeren Messen hier in der Region einfach nicht tragbar sind“, so die Ankündigung der Initiatoren der Smart Fair.

Darüber hinaus solle die Messe künftig als Plattform dienen, wo die Unternehmen voneinander profitieren können, sagt das Smart-Fair-Team weiter.

Die Resonanz der Unternehmen zur Teilnahme an der ersten Smart-Fair-Messe sei hervorragend gewesen. „Alle Flächen im Innen- und Außenbereich konnten vermietet werden“, berichten die Initiatoren.

30 Aussteller werden an den beiden Tagen über ihre Unternehmen und Dienstleistungen informieren. Die Messebesucher dürften sich auf diverse Foodtrucks mit herzhaften und süßen Speisen freuen sowie auf die Bewirtung der Reichsstetthexa Rottweil. Außerdem soll es Verlosungen geben wie auch ein abwechslungsreiches Kinderprogramm, mit Hüpfburgenpark, einer Piratenschatzsuche und anderen Attraktionen. „Geros Flohmarkt“ werde außerdem an beiden Tagen auf dem Schotterplatz aufgebaut sein.

Doch nicht nur den Besuchern möchten die Veranstalter mit ihrem umfangreichen Angebot etwas Gutes tun, sondern auch kranken Kindern: Deshalb möchten sie ein Karussell aufstellen, dessen Erlös an das Kinder- und Jugendhospiz „Sternschnuppe“ in Villingen-Schwenningen gehen soll.

I-Tüpfelchen der Veranstaltung sei außerdem die Messeparty, die am Samstag, 31. August, ab 19.30 Uhr in der Stallhalle stattfindet. Die „Partynacht in Tracht“, organisiert von Andy Rohr von der Firma MAS-Veranstaltungstechnik, biete den Besuchern eine Live-Band, die Partyhits aller Art spielen wird, sowie eine große Getränkebar und verschiedene kulinarische Angebote.