Drei Unfälle hat es am Sonntag auf der A81 gegeben, weil die Fahrer laut Polizei bei regennasser Fahrbahn offenbar zu schnell unterwegs waren. Alle Fahrer blieben unverletzt. Ein 31-jähriger BMW-Fahrer geriet zwischen Rottweil und Oberndorf bei 160 Sachen trotz starken Regens mit seinem Auto ins Schleudern. Es landete in der Betonplanke: 20 000 Euro Schaden. Später erwischte es aus dem gleichem Grund einen 42-jährigen Ford-Fahrer bei Epfendorf auf der Überholspur. Auch er geriet wegen Aquaplaning in Schleudern und prallte in die Mittelplanke. Schadensbilanz hier: 4000 Euro. Auf der Gegenfahrbahn in Richtung Stuttgart geriet ein VW-Caddy wegen zu schneller Fahrt bei Regen aus der Spur. Der 28-Jährige Fahrer konnte sein Auto nicht mehr unter Kontrolle bringen, es landete ebenfalls in der Mittelleitplanke. Schaden: 8000 Euro.