Unfall wegen Feuerwehreinsatz

Auf der B14 ist es am Montagmittag in Fahrtrichtung Spaichingen zu einem Auffahrunfall gekommen. Wegen eines Feuerwehreinsatzes bremste eine 74-jährige Autofahrerin ihren VW laut Polizei auf Höhe Aldingen ab. Eine 21-jährige Ford-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den VW auf. Durch den Aufprall entstand ein Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro. Verletzt wurde niemand.