Unfall mit hohem Sachschaden

Vermutlich aus Unachtsamkeit hat eine Renault-Fahrerin am Dienstag gegen 9.45 Uhr an der Kreuzung Sulzbachstraße / Langäckerstraße die Vorfahrt eines Ford-Fahrers in Aldingen missachtet. Bei der Kollision wurde niemand verletzt, es entstand jedoch Sachschaden von rund 15000 Euro.