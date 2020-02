Zu einem Auffahrunfall mit zwei Verletzten ist es am Montagnachmittag in Aixheim gekommen. Ein von der Aldinger Straße herauf fahrendes Auto übersah beim Einbiegen in die Neuhauser Straße einen von der Ortsmitte her Richtung B 14 fahrenden Porsche, so die Polizei vor Ort, so dass es in der Einmündung zum Zusammenstoß kam. Die Fahrer und einzigen Insassen der beiden Autos wurden bei dem Unfall verletzt. Eine Schätzung des Sachschadens liegt noch nicht vor.