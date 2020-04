Unfall fordert hohen Sachschaden

50 000 Euro Sachschaden sind nach Angaben der Polizei die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag um 10.45 Uhr im Kreisverkehr Trossinger- / Brunnenstraße in Aldingen ereignet hat. Der 78-jährige Fahrer eines Seat übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr den Mercedes AMG eines 65-Jährigen, so dass es zur Kollision kam. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.