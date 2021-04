Unfall beim Abbiegen fordert leicht verletzte Autofahrerin und rund 23 000 Euro Schaden

Eine leicht verletzte Autofahrerin und rund 23000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Dienstagabend auf der Schuraer Straße am Ortsrand von Aldingen in der Einmündung der Straße „Im Grund“ passiert ist.

Eine 19 Jahre junge Frau fuhr laut Polizeibericht gegen 17.20 Uhr mit einem Fiat Panda auf der Kreisstraße 5910 in Richtung Aldingen und wollte am Ortsrand nach links auf die Straße „Im Grund“ abbiegen. Hierbei achtete die 19-Jährige offenbar nicht auf einen entgegenkommenden Mercedes EQC 400 einer 46-jährigen Autofahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Autos entstand an dem schon älteren Fiat Panda wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro. An dem neuwertigen und elektrobetriebenen Mercedes forderte der Unfall erheblichen Schaden, nach erster Schätzung der Polizei in Höhe von rund 20 000 Euro.

Die junge Unfallverursacherin hatte sich leichte Verletzungen zugezogen und begab sich nach der Unfallaufnahme selbständig in ärztliche Behandlung. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden.