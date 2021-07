Unfall bei Frittlingen: Motorradfahrerin bei Kollison schwer verletzt

Eine 17-jähzrige Motorradfahrerin ist bei einem Unfall am Montagnachmittag zwischen Denkingen und Frittlingen schwer verletzt worden.

Sie war, so berichtet die Polizei, gegen 16 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad KTM in Richtung Frittlingen unterwegs. Auf Höhe des dortigen Spielplatzes kam sie aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Bei der Kollision zog sie sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.

Im entgegenkommenden Pkw saßen insgesamt vier Personen, so die Polizei. Diese blieben unverletzt.

Die Kreisstraße 5907 war während der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei bis 17:30 Uhr komplett gesperrt. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.