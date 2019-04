Unfall bei Aldingen fordert drei Verletzte

Drei Verletzte sind das Resultat eines Unfalls bei Aldingen. Am Sonntag hat eine 39-jährige Twingo- Fahrerin auf der Bundesstraße 14 zu spät gesehen, dass die vor ihr in Richtung Aldingen vor einer Ampel an der Abzweigung zur L 433 anhalten mussten. Sie fuhr laut Polizei in das Heck des vor ihr haltenden Hondas. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls in einen vor ihm haltenden BMW geschoben, der wiederum gegen einen Audi A3 prallte. Hierbei wurden die 39-jährige Twingo-Fahrerin sowie ihr 15- jähriger Beifahrer und der Honda-Fahrer leicht verletzt. Die Leichtverletzten kamen mit Rettungswagen in die Krankenhäuser nach Tuttlingen und nach Rottweil. An den insgesamt vier beteiligten Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von 12 000 Euro.