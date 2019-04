Unfall auf Autobahn: Beifahrerin schwer verletzt

Schwer verletzt worden ist eine Beifahrerin bei einem Unfall auf der A 81. Der 27-jährige Fahrer eines Audi kam am Sonntagmorgen gegen 5.40 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen Rottweil und Oberndorf auf nasser und teilweise überfrorener Fahrbahn ins Schleudern und geriet von der Fahrbahn ab. Die 27-jährige Beifahrerin war laut Polizei nicht angegurtet und wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Dabei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu. Zwei weitere Mitfahrer waren ebenfalls nicht angegurtet. Sie erlitten jedoch lediglich leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Am Wagen entstand Sachschaden in Höhe von 20 000 Euro.