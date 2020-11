Unbekannter zerkratzt Audi

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum von Samstag, 23 Uhr, bis Sonntag, 13.45 Uhr, einen Audi A4, der in der Dürbheimer Weberstraße im Bereich von Hausnummer 23 am Straßenrand parkte, zerkratzt. Es entstand Sachschaden von rund 1000 Euro. Das berichtet die Spaichinger Polizei. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier, Tel. 07424/ 9318-0, zu wenden.