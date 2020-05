Unbekannter schüttet Zucker in Traktortank

Weißer Rohzucker im Dieseltank hat einen über 50 000 Euro teuren Traktor eines Lohnunternehmers außer Betrieb gesetzt. Die Polizei Schramberg ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Der genaue Zeitpunkt der Tat ist laut Polizei nicht bekannt, da das schwere Arbeitsgerät in den letzten Tagen nicht in Betrieb war. Als der Lohnunternehmer nun jedoch seinen John Deere zu einem Einsatz startete, ahnte er zunächst noch nichts von dem üblen Werk eines Unbekannten. Unterwegs leuchtete jedoch recht bald die Kontrollanzeige für den Kraftstofffilter auf. Da der Unternehmer selbst ausgebildeter Landmaschinenmechaniker und ein verstopfter Filter nichts Ungewöhnliches für solche Fahrzeuge ist, besorgte er bei einem Fachhändler einen neuen Filter. Beim Auswechseln der Teile kam jedoch eine böse Überraschung zutage. Es zeigten sich Zuckerkristalle im Tank und in der Kraftstoffzufuhr, weshalb nun eine umfangreiche Reinigung der gesamten Kraftstoffanlage des Traktors nötig wird. Welche Kosten dadurch entstehen, ist noch nicht bekannt. Ob auch der teure Motor des Ackergeräts einen Schaden genommen hat, lässt sich vermutlich auch erst später feststellen. Für den Betriebsinhaber und Polizei ist das Motiv der Tat jedoch ein Rätsel. Ebenso, wer für die Tat verantwortlich ist.