Unbekannter leert Öl in Kanal

Ein Anwohner der Schuraer Straße in Aldingen hat am Montagabend gegen 21 Uhr beim Duschen Öl- oder Benzingeruch wahrgenommen: Ein Unbekannter hatte mehrere Liter Heizöl in einen Kanal vor dem Einfamilienhaus geleert. Glücklicherweise fing der Kanalbehälter einen Großteil des Heizöls auf. Personen die Hinweise zum Verursacher geben können oder sonst Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 /9318-0, in Verbindung zu setzen.