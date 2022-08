Unbekannter klaut Stromaggregat in Aldingen-Aixheim

Ein Unbekannter hat im Zeitraum von vergangenen Samstag, 2 Uhr, bis Mittwoch, 11 Uhr, in der Straße Michelbeuge in Aldingen-Aixheim ein Stromaggregat gestohlen. Nun bittet das Polizeirevier in Spaichingen um Hinweise zum Diebstahl unter der Rufnummer 07424 / 931 80.

Wie die Polizei weiter berichtet, kettete ein 20-Jähriger das Aggregat hinter einem Bauwagen mit einer Stahlkette und Vorhängeschloss an. Als von Freitag auf Samstag an diesem Bauwagen gefeiert wurde, war das Aggregat noch da. Der junge Mann wollte am Mittwoch zurückgehen und sein Gerät abholen. Dieses war samt Stahlkette jedoch verschwunden.