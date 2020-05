Unbekannter entblößt sich vor Frau

Ein noch unbekannter Mann hat sich am späten Sonntagabend zwischen dem neuen Rathaus und Parkplatz des Pfarrbüros vor einer 25 Jahre alten Frau in der Innenstadt entblößt. Die Frau war laut Polizei auf dem Heimweg und ging in der Rathausgasse in Richtung Kriegsdamm. Dort traf sie auf einen etwa 175 Zentimeter großen Mann, etwa 35 Jahre alt, mit kurzen dunklen Haaren, der zwischen dem neuen Rathaus und Pfarrbüro seine Hose bis zu den Knien heruntergelassen hatte und sein Geschlechtsteil gegenüber der Frau entblößte. Der Unbekannte, der ein Sweat-Shirt mit drei breiten Querstreifen in den Farben Gelb, Blau und Rot trug, schaute der jungen Frau noch hinterher. Eine Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0741 477-0.