Unbekannte zünden Blitzer an - Polizei sucht Zeugen

Vermutlich mit Benzin haben Unbekannte in der vergangenen Nacht um 0.15 Uhr eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage in der Tuttlinger Straße in Brand gesetzt.

Noch vor Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits erloschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens und die Funktionsfähigkeit der Anlage muss noch abgeklärt werden.

Zeugen konnten zwei dunkel gekleidete Personen beobachten, die mit einem Benzinkanister laut grölend über die Keltenstraße in die Dürbheimer Straße davonrannten.

Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel.: 07424 93180, zu melden.