Unbekannte sägen Starkstromkabel an

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag im Neubaugebiet zwischen Boll und Bochingen, südlich der L 415, rund 70 Meter Starkstromkabel von einer Kabeltrommel abgerollt und an verschiedenen Stellen angesägt. Vermutlich unterließen die Täter einen Diebstahl, als sie erkannten, dass sich in dem Kabel Aluminiumadern befanden und kein Kupfer vorhanden ist, so die Polizei. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, das Polizeirevier Oberndorf, Telefon 07423/8101-0, zu informieren.