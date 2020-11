Unbekannte Frau attackiert in Aixheim zwei Kinder

In Aixheim hat eine Unbekannte zwei Kinder angegriffen und eines davon zu Boden gerissen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Laut Polizeibericht ereignete sich der erste Vorfall an der Aixheimer Grundschule. Die Mutter eines siebenjährigen Schülers teilte der Polizei mit, dass ihr Sohn auf dem Weg zur Schule in der Kirchstraße von einer unbekannten Frau am Arm gepackt und zu Boden gerissen worden sei. In einem zweiten der Polizei gemeldeten Fall soll dieselbe unbekannte Frau einen anderen Jungen an den Haaren gezogen haben.

Laut den Kindern war die Frau „älter“ und trug eine weiße Mütze. Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 / 93 18-0, zu melden.