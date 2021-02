Umzug der Gemeinschaftsschule Aldingen ist eine logistische Herausforderung

In der Gemeinschaftsschule Aldingen hat der Umzug in das sanierte Hauptgebäude begonnen. Die Verwaltung ist als Kopf des Ganzen bereits umgezogen. Am Montag sind nun auch die Fach- und Klassenräume umgezogen.

Die Lehrer haben die Einrichtung der Klassen- und Fachzimmer sorgfältig eingepackt, diese werden dann von den Mitarbeitern des Spaichinger Bauhofs in die neuen Zimmer transportiert, und dort von den Lehrern wieder eingeräumt. „Das ist eine logistische Herausforderung“, so Schulleiter Bernhard Straile. Denn die Computer, Bücher, Werkzeuge etc. ziehen nicht einfach von einem Gebäude in ein anderes um, sondern müssen zwischen drei Gebäudekomplexen hin und her transportiert werden: Von den Containern und dem Nebengebäude ins sanierte Hauptgebäude und vom Nebengebäude, das nun bis zum Sommer ebenfalls saniert wird, in die Container. Der Umzug wird dabei über ein Farbleitsystem geregelt: Jeder Umzugskarton hat einen farbigen Aufkleber, der den Mitarbeitern des Bauhofs signalisiert, in welches Gebäude die Kartons zu transportieren sind.