Umgang mit der Natur ist die Basis

Mit Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln haben an der ersten öffentlichen Informationsveranstaltung in der Erich-Fischer-Halle zum aktuellen Thema „Waldkindergarten“ an die 50 interessierte Eltern teilgenommen. Diplom-Pädagogin Maria Charisius aus Heidenheim informierte über den Tagesablauf eines Waldkindergartens, in dem sie arbeitet. Dazu gab es wertvolle Tipps über Waldpädagogik. Im Anschluss an den Vortrag konnte die Pädagogin viele Fragen der Besucher beantworten.

„Der Waldkindergarten mit einer Gruppe von 20 Kindern kommt. Seit dem Frühjahr befasst sich der Gemeinderat mit dieser Angelegenheit“, bestätigte Bürgermeister Ralf Fahrländer in seiner Begrüßung und versprach, dass weitere Info-Veranstaltungen folgen werden. Die Gemeinde werde eine Arbeitsgruppe bilden, bestehend aus Eltern, Gemeinderat und Verwaltung, die in die weitere Planung einsteigen wird. Interessierte Eltern mögen sich bitte zur Teilnahme bei der Verwaltung melden.

Anschaulich schilderte die Referentin Maria Charisius den Tagesablauf ihres Waldkindergartens in Heidenheim. Die Einrichtung hat eine Öffnungszeit von 7.30 bis 13.30 Uhr. Doch sollten bis 8.30 Uhr alle im Kindergarten angekommen sein, damit das Morgenkreis-Ritual begonnen und das Gelände zum Loslaufen an den Zielort verlassen werden kann. Am Treffpunkt werden die Kinder vom Betreuerteam abgeholt. Auf einem Bauernhof erfahren die Kinder alles über die Kühe und weiteren Tiere. Zusätzlich wird hier auch das Wasser zum Hände waschen abgeholt, da der zehn Meter lange Bauwagen ohne Wasser und Strom ist. Jedoch kann er mit Holz beheizt werden. Hier finden die Kinder Schutz bei ganz schlechtem Wetter.

Nun folgen die Aktivitäten im Freien, die bei jedem Wetter stattfinden. „Die Basis dieser Pädagogik liegt im Umgang mit der Natur. Natur mit allen Sinnen erleben“, erklärt Maria Charisius. Denn der wesentliche Unterschied zu konventionellen Kindergärten bestehe darin, dass die Kinder mit ihren Erziehern den Kindergartenalltag fast durchgehend außerhalb von Gebäuden, im Freien und im Wald, verbringen. „Somit gibt es nur glückliche Kinder“, lautete ihr Fazit. Auf einem Bollerwagen wird quasi eine fahrbare Toilette mitgeführt und alles Nötige, was tagsüber eventuell gebraucht wird, wie Erste-Hilfe-Tasche, ein Satz Kinderkleider und einiges pädagogisches Material.

Gemeinsam wird das mitgebrachte Frühstück verzehrt. Auf ihren Rücksäcken sitzend, besprechen die Kinder gemeinsam, welches Projekt angegangen wird. Dabei wird auch gesungen, Gedichte aufgesagt, dem oft Gemeinschaftsspiele folgen.

„Ansonsten verläuft ein Tag im Wald ähnlich wie in einer normalen Kita auch“, erklärt Maria Charisius. Es gibt einen Morgenkreis, Beschäftigungs- und Essenszeiten, auch Mittagsschlaf, Entspannungsübungen oder Märchenstunden. Geburtstage und andere Feste werden ebenfalls gefeiert, nur eben im Wald.

Der Aufenthalt im Freien stärke das Immunsystem der Kinder, sie seien weniger oft krank. Ein weiterer positiver Vorteil sei, dass die Kinder ständig in Bewegung sind, und dabei sowohl Kraft als auch Ausdauer schulen, sagte sie weiter.

Viele Fragen der interessierten Eltern konnte sie mit Bravour beantworten, denn ihr Herz schlägt für den Waldkindergarten, gab sie beiläufig zu.

Wichtigste Fragen betrafen die Vor- und Nachteile. Den größten Vorteil sieht Charisius in der Gesundheit durch die Stärkung des Immunsystems und viel Bewegung . Die Kinder hätten nie Langeweile und kommen an der frischen Luft auch zur Ruhe. Nachteile könne sie keine erkennen. Krankheitsausfall beim Personal könne gut gemeistert werden, zumal das Team auch sehr, sehr wenig krank sei. Eine besondere Ausbildung für die Erzieherinnen sei nicht vonnöten.

Die Kosten für den toll ausgestatteten Bauwagen würden bei zirka 45 000 Euro liegen. Hier komme es ganz auf die Ausstattung an. Allerdings ist eine Baugenehmigung erforderlich. Kinder mit Behinderung seien sehr willkommen. Die Erfahrung habe gezeigt, dass es diesen schon recht bald, dank der frischen Luft, viel besser gehe. Auch hyperaktive Kinder würden recht bald ruhiger, was auch Studien belegten. Wie bei allen anderen Kindergärten sind die Kinder unfallversichert.

Weitere Fragen nach den Kriterien und Plätzen im Wald, Standort des Bauwagens, Zusammenarbeit mit Förster und Jäger, Handhabung der Pädagogen bei Allergien, Unfällen und Zeckenbefall, der gemeinsamen Speisenzubereitung, Wechselkleidung für die Kinder, Notwendigkeit einer Einfriedung und nach der Kleinkinderbetreuung, konnte die Diplom-Pädagogin zur Zufriedenheit der Fragesteller beantworten. Lange standen einige Eltern noch beisammen und diskutierten über das Gehörte.