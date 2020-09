Ab Samstag, 3. Oktober, zeigt das Museum Aldingen die Plakat-Ausstellungen „Von der friedlichen Revolution zur deutschen Einheit“ und „Umbruch Ost – Lebenswelten im Wandel, zur Geschichte der deutschen Einheit“. Die Ausstellungen und das Museum sind jeden ersten und dritten Sonntag im Monat für die Besucher geöffnet.

Die Ausstellung „Von der friedlichen Revolution zur deutschen Einheit“ erinnert mit 20 Plakaten, hundert zeithistorischen Fotos und Dokumenten sowie QR-Codes zu Zeitzeugeninterviews, an den Protest gegen die Fälschung der DDR-Kommunalwahlen am 7. Mai 1989. Sie erinnert an die Flucht vieler DDR-Bürger im Sommer 1989 und an die friedlichen Proteste und Demonstrationen großer Bevölkerungsgruppen gegen die SED-Diktatur im Herbst 1989. Der starke Wille hinter diesen Protesten zwang die SED-Führung in die Knie. Die Ausstellung berichtet von der Selbstdemokratisierung der DDR, den außenpolitischen Einflüssen auf dem Weg zur Einheit von Ost- und Westdeutschland. Autor und Kurator der Ausstellung ist der Berliner Historiker Ulrich Mählert.

Die zweite Ausstellung, „Umbruch Ost“, knüpft mit 23 Plakaten nahtlos an die Ausstellung über die friedliche Revolution an und erzählt die aktuell 30-jährige Geschichte der deutschen Einheit seit 1990 bis zur Gegenwart. Im Zentrum der Ausstellung stehen die Umbruchserfahrungen der ehemaligen DDR-Bürger. Texte und Bilder namhafter Fotografen erinnern an den Neuanfang in Ostdeutschland. Große Hoffnungen und Erwartungen, aber auch Verzweiflung, wirtschaftlicher Zusammenbruch, Anstieg der Arbeitslosigkeit, Verluste und Ängste umschreiben in den 1990er Jahren die Lage der Ostdeutschen. Zur Ausstellung zeigt das Museum in zwei Vitrinen Leihgaben aus Aldingen.

Das Museum ist am Samstag, 3. Oktober, und am Sonntag, 4. Oktober, von 14 bis 17 Uhr geöffnet, danach an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat bis zum Ausstellungsende am 2. Mai. Der Eintritt in die Ausstellungen und das Museum ist frei.