TVA zählt zu den Favoriten

Die Tischtennis-Mannschaften des TV Aldingen haben sich zum Beginn der neuen Runde im Bezirk Oberer Neckar neu formiert und die ersten Ergebnisse eingefahren. So gewann die erste Herrenmannschaft ihr Auftaktspiel beim TV Epfendorf 9:3.

Nach dem unglücklichen Abstieg aus der Bezirksliga wegen einer Punktwertung am grünen Tisch zugunsten eines Abstiegskonkurrenten dürfte das Team um Spitzenspieler Vitali Frick in der Bezirksklasse zum engeren Favoritenkreis zählen. Der Kreisliga-Aufsteiger aus Epfendorf wehrte sich zwar in einigen engen Spielen nach Kräften, musste jedoch letztlich die Aldinger Überlegenheit nach Siegen durch Frick, Dörfling (je 2), Maltsev, Frombach, Storz und den Doppeln Frick/Storz und Dörfling/Maltsev anerkennen.

Das zweite Herrenteam in der Kreisliga A trennte sich von der Reserve des Landesligisten SG Deißlingen 8:8. Nachdem die Eingangsdoppel durch Hohner/Langmeier, Gruhler/Vaduva und Hauser/Moldenhauer gewonnen wurden, und Hauser auch noch im Einzel gegen Strunskji punktete, kamen aber die Deißlinger auf. Der 4:0-Vorsprung schmolz, Vaduva (2), Hohner und Gruhler konnten die Aldinger im Spiel halten. Die 8:7-Führung reichte letztlich nicht, denn Hauser/Moldenhauer hatten im Schlussdoppel den Power-Topspins des früheren Bezirksmeisters Wenzel nichts entgegenzusetzen.

Die dritte Aldinger Herrenmannschaft läuft in dieser Saison erstmals in der Kreisliga C mit einem Sechserteam auf, nachdem die Truppe um Kapitän Molitor in den vergangenen Spielrunden zum Abonnements-Meister der Reserverunde avancierte. Mit der Aufstellung Friedrich, Hauptvogl, Hosfeld sowie den Zetto-Brüdern peilten die Aldinger einen Platz im vorderen Mittelfeld an. Am kommenden Wochenende werden diese Ambitionen beim Auftaktspiel in Deißlingen ernsthaft geprüft.

Weiterhin in der Kreisklasse sind die Viererteams der vierten und fünften Aldinger Mannschaft unterwegs. Mit einem 16-köpfigen Spielerstamm, darunter den sechs Frauen aus dem Bezirksliga-Team, wird hier ein ambitionierter Nachwuchs für die oberen Mannschaften an den Wettkampfsport herangeführt.

Die Damen des TVA sind in der Bezirksliga am Start und hoffen, dass ihre überregional erfahrene Mannschaft mit Hauser, Butsch, Wagg-Langmeier, Koch, Lehmann und Sabo wieder einigen aufstrebenden Jungspielerinnen der Nachbarvereine Paroli bieten kann.