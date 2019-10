TVA-Schwimmer mehrfach siegreich

Schwimmer des TV Aldingen haben bei den baden-württembergischen Masters Meisterschaften fünf Titel errungen. Thomas Reiniger war viermal, Manuel Hantke einmal siegreich. Neben diesen gingen auch Wolfgang Dickhaus und Harald Kirschning in Böblingen an den Start. Die Meister wurden auf verschiedenen Streckenlängen, Stil-arten und Altersklassen über zwei Tage hinweg ermittelt. 262 Schwimmer aus 54 Vereinen gingen 905-mal an den Start. Das Aldinger Team ging 17 Mal an den Start. Hierbei erreichten sie fünf Meistertitel und 14 Platzierungen auf dem Podest. Nachstehend die genauen Platzierungen.

Wolfgang Dickhaus (AK 70): 2. 50 m Freistil 0.39,70 Minuten; 3. 50 m Brust 0.48,91. - Manuel Hantke (AK 30): 1. 200 m Rücken 2.39,22 ; 2. 200 m Lagen 2.38,20. - Harald Kirschning (AK 55): 5. 100 m Lagen 1.33,62; 6. 50 m Brust 0.43,95; 10. 50 m Freistil 0.35,15. - Thomas Reiniger (AK 45): 1. 100 m Schmetterling 1.13,02; 1. 200 m Rücken 2.42,94; 1. 50 m Schmetterling 0.31,38; 1. 200 m Schmetterling 2.40,89; 2. 200 m Lagen 2.39,36; 2. 200 m Freistil 2.18,79; 2. 400 m Freistil 4.54,00; 2. 100 m Lagen 1.14,01; 2. 50 m Freistil 0.28,13; 2. 100 m Freistil 1.01,67.