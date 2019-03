TV-Theater: „Oimol isch koimol“

Es sind nur noch wenige Tage bis sich beim Turnverein Frittlingen wieder der Theatervorhang öffnet: Am Samstag, 30. März, und Sonntag, 31. März, führt die Frittlinger Laientheatergruppe nach knapp eineinhalb Jahren wieder ein neues Theaterstück auf.

Gemäß dem Titel „Oimol isch koimol“ wird an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gespielt. Premiere ist am Samstag, 30. März, um 19.30 Uhr in der Frittlinger Leintalhalle. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr. Die zweite Aufführung ist dann am Sonntagnachmittag um 17 Uhr. An beiden Terminen ist für das leibliche Wohl gesorgt. Für den gemütlichen Sonntagskaffee öffnet man die Halle am Sonntagmittag bereits um 15.30 Uhr zum Kaffee und Kuchen.

Das lustige und temporeiche Theaterstück in zwei Akten stammt von Ray Cooney und John Chapman.Monika Hirschle hat es später dann ins Schwäbische umgeschrieben.

Kinderbuchverleger Philip lebt ein ruhiges Leben – bis er sich von seinem Freund Harry überreden lässt, ihm sein Schlafzimmer für einen Seitensprung zu überlassen. Blöd nur, dass seine Frau den gleichen Deal mit einer Freundin gemacht hat. Gewollte und erfundene Affären und eine überraschend bei ihrem Verleger auftauchende Erfolgsautorin bringen das Tür-auf-Tür-zu-Karussell rasant in Gang ...

Die TV Theatergruppe kann wieder auf viele „altbewährte“ Darsteller zurückgreifen. Neben den Schauspielern Jürgen Betting, Anton Geiger, Lilo Haischer, Walter Hugger, Katharina Wühr, Inge Mandel und Anita Seifried sind aber auch wieder Nachwuchsspieler auf der Bühne. Claudia Vonier gab bereits im November 2017 ihr Debüt, für Robert Mauch ist es aber der erste Theaterauftritt.

Zum Theaterspielen kam Robert über seine ehemalige Nachbarin Katharina Wühr, die eines Abends zusammen mit Lilo Haischer an seiner Haustür klingelte. Nach einer guten Flasche Sekt und etwas Überredungskunst ließ er sich davon überzeugen, das Theaterteam zu unterstützen, da es in der Vergangenheit immer wieder an männlichen Darstellern fehlte.

Mit den ersten Leseproben wurde bereits Ende Herbst begonnen. Ab Januar probte man zweimal pro Woche im TV-Häusle. Bei der Auswahl der Möbel war die Gruppe um Regisseurin Elisabeth Zepf, die viele Jahre selbst auf der Bühne stand, aber noch nicht ganz fündig.

Am Montag dieser Woche wurden die Kulissen auf der Bühne in der Leintalhalle aufgebaut. Diese müssen nun noch passend zum Stück tapeziert und gestrichen werden. Zum Glück hat die Theatergruppe mit Jürgen Betting einen Malermeister in ihren Reihen.

Wenn einmal einer der Darsteller einen „Hänger“ hat, dann hilft Petra Küven aus, die als Souffleuse agiert.

Am Samstagabend findet außerdem eine große Tombola mit wertvollen Preisen statt. Lose gibt es vor der Veranstaltung und in der Pause.