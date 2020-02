TV-Mitglieder bestätigen ihr Führungsteam

Bei der Generalversammlung des TV Aldingen im Katholischen Gemeindehaus hat der Vorsitzende Martin Jetter der Gemeinde für die Bereitstellung der Sportanlagen gedankt. Nur so sei es möglich, den Übungs- und Sportbetrieb in der angebotenen Vielfalt und Breite anzubieten. Im Mittelpunkt standen neben den Berichten der Abteilungen Wahlen, Ehrungen und die Verleihung von Sportabzeichen. Jetter bleibt Vorsitzender.

Er sagte laut einer Pressemitteilung, dass durch die vielfältigen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr, von der Planung bis zur Durchführung einiges an Mehrarbeit zu erbringen gewesen sei. Die Skihütte sei bis Ende April und dann wieder ab Oktober geöffnet. Der Finanzbericht wurde von Volkhard Fischer vorgetragen. Die Mitgliederzahl hat sich um 20 auf 958 erhöht.

Doris Gruhler von der Sparte Turnen ließ das Highlight der Turnabteilung, den Wohlfühltag für Frauen, Revue passieren. Die Seniorengruppe unter der Leitung von Reingard Haller war sehr aktiv. Sie bestehe aus 45 Aktiven. Neu im Programm, so Doris Gruhler, sind die Angebote von Line Dance und SuryaSoul.

In dem Bericht der Skiabteilung erwähnte Jetter den Skiurlaub in den Dolomiten in Arabba, im Winterhalbjahr die Skigymnastik und im Sommerhalbjahr den Radtreff.

Die Tischtennisabteilung war 2019 laut Mitteilung mit fünf Herren- und zwei Seniorenmannschaften im Einsatz. Elly Wagg-Langmeier teilte mit, dass die Damenmannschaft abgemeldet werden musste. Mit Günther Friedrich wurde ein Nachfolger für Jürgen Gruhler als Abteilungsleiter gefunden.

Über Podestplatzierungen bei den Württemberg. Mastersmeisterschaften sowie den Deutschen Master Meisterschaften berichtete Thomas Reiniger von der Sparte Schwimmen.

Für die Abteilung Volleyball berichtete Albrecht Regelmann von einem dritten Platz in der Landesliga der Damen. Seit Sommer 2019 gibt es eine Spielgemeinschaft mit dem TV Spaichingen.

Die Badmintonabteilung nahm mit drei Teams am Spielbetrieb teil. Die 1. Mannschaft, so Spartenleiter Detlef Grau, wurde in der Verbandsliga unerwartet Vizemeister. Auch die 2. Mannschaft überraschte mit einem 3. Platz in der Landesliga. Dieses Jahr könne die 1. Mannschaft den Aufstieg in die Badenliga schaffen, das mögliche Entscheidungsspiel findet am 4. April in Aldingen gegen Spaichingen statt. Ein großer Erfolg war die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften im Doppel Ü40 von Marc Bumüller und Konstantin Senef. Erst im Achtelfinale scheiterten sie an den späteren deutschen Meistern.

Der Spartenleiter des Lauftreffs, Frank Hopkins, schwärmte von dem Event mit Dieter Baumann, dem Olympiasieger über 5000 Meter von 1988 in Barcelona. Im Reisebericht „Das Leben im Wind“ ließ Rainer Effinger seine Radreise durch Südamerika Revue passieren.

Bei den Wahlen wurden der Vorsitzende Martin Jetter, Vorstandsbeisitzer Björn Flaig, Schriftführer Rolf Mauch, Turnwart Peter Gnann, Hüttenkassier Birte Haller, Ausschussbeisitzerin Karin Korb und Ausschussbeisitzerin Elly Wagg-Langmeier einstimmig wiedergewählt.

Die Bezirksvorsitzende des Südwürttembergischen Schwimmverbands, Müller, verlieh die Silberne Ehrennadel des Württembergischen Schwimmverbands an Harald Kirschning und Thomas Reiniger für jahrzehntelange ehrenamtliche Tätigkeit.

Folgende TV-Mitglieder bekamen Sportabzeichen: Jugendsportabzeichen in Bronze: Chantal Adam (2), Jana Brumhardt (2), Dominic und Janina Bilger (1), Jugendsportabzeichen in Silber: Hannah Keil (4), Arina Grenz (2), Jugendsportabzeichen in Gold: Cora Eichele (3), Jannis Eichele (3), Mathis Keil (2), Maren Öffinger (2), Sportabzeichen in Silber Deborah Gnann (6), Sportabzeichen in Gold Siegfried Epting (34), Peter Gnann (18), Christiane Hauser (9), Anja Eichele (3),Thomas Eichele (3), Carina Bilger (1), Sportabzeichen - Wettbewerb der Familien: Familie Eichele mit vier Angehörigen (3), Familie Bilger mit drei Angehörigen (1).

Die Ehrungen: Ehrenmitglied 50 Jahre TVA-Mitgliedschaft: Günther Hauser, Martin Jetter, Erhard Lenz, Karl Trittler; Goldende Ehrennadel 40 Jahre TVA-Mitgliedschaft: Heide Grau, Marga Hauser, Harald Kirschning, Gerti Kopitzki, Petra Kratt, Werner Langmeier, Elly Wagg-Langmeier; Silberne Ehrennadel 25 Jahre TVA-Mitgliedschaft: Marianne Efinger, Karin Korb, Robby Lange, Renate Martin, Gisela Stange, Sabine Widmann, Horst Winzenburg.