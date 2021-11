TV Frittlingen ehrt seine Mitglieder

Die Mitglieder und ehrenamtlichen Helfer eines Vereins, machen einen Verein erst lebendig, heißt es in der Pressemitteilung des TV Frittlingen. Rund 50 Ehrungen durften am 23. Oktober vergeben werden. Im festlichen Rahmen wurde den langjährigen Mitgliedern, Übungsleitern und ehrenamtlichen Helfern für ihre Tätigkeit und ihr Engagement gedankt. Neben Vereinsehrungen wurden auch Ehrungen des WLSB und WSJ durch den stellvertretenden Sportkreisvorsitzenden Rolf Henning sowie Ehrungen des STB/DTB durch die Vorsitzende des Turngau Schwarzwald, Helga Vogt und des HVW vergeben. Besondere Dankesworte der beiden Vereins-Vorsitzenden Udo Faulhaber und Thomas Zepf gingen an Sarah Hermle, die langjährige Breitensport-Abteilungsleiterin und an Oliver Benne, der die letzten 24 Jahre die Handballabteilung leitete. Hervorgehoben wurde vor allem die 21-jährige Vorstandschaft von Johannes Benne, der sein Amt in diesem Jahr abgab. Für Unterhaltung sorgte Friedel Kehrer-Schreiber aus Bronnweil.

Ehrungen WSJ (Württembergische Sportjugend)

WSJ Bronze: Regina Kaier, Maria Axt, Melanie Häring, Vural Yavuz, WSJ Silber: Jürgen Nastold, Martin Hengstler, Melanie Schöndienst

Ehrungen WLSB (Württembergischer Landessportbund)

WLSB Bronze: Sarah Hermle, Timo Häring, Dirk Steinich, Saskja Steinich, Theresa Steinich, Thomas Zepf, WLSB Silber: Bernd Häring, WLSB Gold: Johannes Benne, Udo Faulhaber

Ehrungen STB (Schwäbischer Turnerbund)

STB Ehrennadel in Bronze: Sarah Laux, STB Ehrennadel in Silber: Sigrid Auer, Lore Pohl, Tine Rothenbacher, STB Ehrenurkunde: Doris Geiger

Ehrungen DTB (Deutscher Turnerbund)

DTB Bronze: Michaela Leibold

Ehrungen HVW (Handballverband Württemberg)

HVW Bronze: Oliver Hengstler, HVW Gold: Oliver Benne

Vereinsehrungen

Silberne Vereinsehrennadel: Sarah Hermle, Melanie Schöndienst, Timo Häring, Thomas Zepf, Goldene Vereinsehrennadel: Jürgen Nastold

Ehrenmitglieder

Josef Bader, Werner Bader, Peter Bantle, Bernhard Braun, Konstantin Braun, Brigitte Haug, Hermine Häring, Paula Käser, Guido Käser, Ulrike Klett, Dieter Kohler, Werner Landsee, Gaby Maier, Ilona Roos, Veronika Roth, Hertha Schöndienst, Ingrid Seifried, Beatrix Stoll, Claudia Stöhr, Elvira Weber, Siglinde Weinmann, Elisabeth Zepf, Verena Zepf