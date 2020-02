Die Schülermannschaft des TV Aldingen ist südbadischer Meister im Badminton. Die TVA-Spieler setzten sich bei den Titelkämpfen in der Tannenwaldhalle in Hausach durch.

Nach dem letzten Titelgewinn 2013 konnte der TVA mit den beiden erfahrenen Spielern Mark Schmidt und Eva Stadler sowie den jungen Talenten Florian Bini und Kuyilini Markandu das bestmöglichste Team zu den vom FC Kirnbach ausgerichteten Meisterschaften schicken. Dieses setzte sich sowohl gegen den FC Freiburg als auch gegen den FC Kirnbach jeweils 4:2 durch.

In der ersten Begegnung gegen den FC Freiburg fiel die Vorentscheidung in den Eingangsdoppeln. In zwei umkämpften Spielen schafften Schmidt/Bini und Stadler/Markandu jeweils einen Dreisatzsieg. Mark Schmidt baute die Führung auf 3:0 aus. Anschließend verkürzte Freiburg auf 2:3. Im vierten Einzel bekam es Kuyilini Markandu mit einem älteren Jungen zu tun. Nach anfänglichen Unsicherheiten bekam sie das Spiel in den Griff und nutzte ihre spielerischen Vorteile, um dem TVA den Siegpunkt zu sichern.

Die Heimmannschaft des FC Kirnbach, die bei der Jugend siegreich war, hatte auch bei den Schülern Titelhoffnungen. Nach den Doppeln stand es 1:1, nach den ersten Einzeln, Mark Schmidt gewann, Eva Stadler verlor, 2:2. Doch danach stachen nur noch die Trümpfe des TVA. Die U13-Spieler Florian Bini und Kuyilini Markandu ließen nichts anbrennen und sorgten mit zwei deutlichen Zweisatzsiegen für den 4:2-Endstand. Mit dem unerwarteten Gewinn der Meisterschaft gab es wieder einmal einen großen Erfolg für die Badminton-Jugend des TVA.

Die zweite Mannschaft des TVA spielte bei den Schülern B. Danny Schabert, Marc Krebs, Ines Stadler, Luca Zupan und Fabian Lutz belegten hier den dritten Platz.