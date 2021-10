TV Aixheim ernennt Rolf Efinger zum Ehrenvorsitzenden

Bei der Jahreshauptversammlung des Turnvereins Aixheims standen wegen des coronabedingt eher ruhigen Jahres anstatt der Berichte zahlreiche Ehrungen im Fokus. Der neue Vereins-chef Sebastian Gruler konnte dabei bei seiner Premiere die erfreuliche Anzahl von 61 Personen in der Turn- und Festhalle Aixheim begrüßen.

In seinem Bericht ging er besonders auf die Herausforderungen im Umgang mit den Corona-Verordnungen für den Trainings- und Spielbetrieb ein. In enger Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung sei ein einheitliches Hygienekonzept für den ganzen Verein erstellt worden, welches stets gemäß den Corona-Verordnungen aktuell gehalten wird.

Mit 560 Mitgliedern bewegt sich die Mitgliederzahl auf einem konstant hohen Niveau. Insbesondere das 2018 gegründete und mittlerweile etablierte Eltern-Kind-Turnen erfreut sich ständigem Zuwachs und führt zu neuen Mitgliedern.

Ebenfalls besonders erfreulich: Die Kegelabteilung wurde wieder reaktiviert. Ein Team mit aktuell sieben jungen Männern trainiert seit 2019 bereits regelmäßig im vereinseigenen Sportheim und nun auch öfters in der Achterbahn Trossingen. Der Start im Wettkampfbetrieb erfolgte nun schneller als gedacht und so nimmt das Kegelteam bereits an einer separaten Sonderstaffel mit 4er Mannschaften teil. Zukünftig ist aber geplant am regulären Ligabetrieb mit 6er Mannschaften teilzunehmen.

Schriftführerin Angelina Müller ließ das vergangene Vereinsjahr Revue passieren und gab einen Überblick über Neuerungen rund um den Turnverein Aixheim, insbesondere die neuen Urkunden im edlen und modernen Design, die bei Ehrungen in Zukunft die bisherigen Ehrennadeln ablösen. Dazu gibt es ein schönes grünes Handtuch mit „TV Aixheim“- Schriftzug als Beigabe.

Im folgenden Kassenbericht erläuterte Dieter Baumann die finanzielle Situation des Vereins und berichtete von einer nahezu ausgeglichenen Bilanz im Kalenderjahr 2020. Es folgten die Berichte der AbteilungsleiterInnen aus den einzelnen Sparten Freizeitsport, Frauen, Handball und Jugend. Ortsvorsteher Albert Gruler leitete die Entlastung und bedankte sich für das Engagement.

Bei den Wahlen wurden der Vize-Vorsitzende Oswin Stutz, Kassierer Dieter Baumann und die drei Beisitzer Alwin Efinger, Thomas Bechler und Markus Gruler wieder gewählt. Anja Efinger übernimmt künftig das Amt der Verwaltungsleiterin und löst damit Sandra Hugger ab. Neue Mitglieder im Ausschuss sind Florian Scharf, der als Nachfolger für die bisherige Jugendleiterin Sieglinde Hugger gewählt wurde, und Ralf Plaumann als neuer Abteilungsleiter der reaktivierten Kegelabteilung.

Als nächstes standen zahlreiche Ehrungen auf Vereins- aber auch auf Verbandsebene durch die Württembergische Sportjugend und den Landessportbund an. Sie wurden von der Sportkreisvorsitzenden Margarethe Lehmann durchgeführt.

Zum Abschluss und Höhepunkt der Jahreshauptversammlung ernannte der Verein Rolf Efinger für seine langjährige Tätigkeit in der Vorstandschaft zum Ehrenvorsitzenden. Er war 36 Jahre in leitender Funktion in der Vorstandschaft: Von 1984 bis 2000 Jugendleiter und danach bis letztes Jahr 20 Jahre als 1. Vorsitzender des Vereins. Zudem war er aktiver Handballer und von 1978 bis 2013 auch 35 Jahre Übungsleiter. Für diese besonderen Verdienste wurde ihm die Ernennungsurkunde von Sebastian Gruler überreicht.