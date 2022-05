Turnverein Aldingen bietet verschiedene Kurse an

Der Turnverein Aldingen bietet in der Abteilung Turnen erstmals verschiedene Kurse an. Mit Frau Ruxandra Chima konnte der TVA eine kompetente Trainerin (A- und B-Lizenz) gewinnen. Die Kurse finden in der Erich-Fischer-Halle statt. Unter anderem wird es einen Kurs für Jungs und Mädchen der ersten und zweiten Klasse geben, einen Kurs für Kinder der Klassen drei und vier sowie einen Turnkurs für Vorschulkinder geben. Am Abend wird für Erwachsene noch ein Powerfitness-Kus angeboten.

Folgendes Kursangebot findet insgesamt acht Mal ab Montag, 23. Mai, statt: Termine sind 23. Mai, 30. Mai, 20. Juni, 27. Juni, 4. Juli, 11. Juli, 18. Juli und 25. Juli .

Jeder Kinderkurs kostet insgesamt für TVA-Mitglieder 24 Euro, für Nichtmitglieder 32 Euro. Der Powerfitnesskurs kostet für TVA Mitglieder 32 Euro, für Nichtmitglieder 48 Euro. Eine Schnupperstunde ist möglich, Einzelstunden jedoch nicht, Anmeldeschluss ist Montag, den 23. Mai, d.h. eine Anmeldung am ersten Tag des Kursbeginns ist persönlich noch möglich. Die gesamte Kursgebühr wird bei Kursbeginn oder nach der Schnupperstunde bei Frau Chima bezahlt.