TTFC Dürbheim blickt auf erfolgreiche Saison zurück

Am Freitag, 27. Mai fand die Hauptversammlung des Tischtennis- und Freizeitclubs Dürbheim im Schützenhaus in Dürbheim statt. Nach Begrüßung und Bekanntgabe der Tagesordnung des ersten Vorsitzenden Stefan Mauch wurden die Anwesenden durch Berichte der einzelnen Vorstandsmitglieder über das vergangene Jahr informiert.

Trotz Ausfall von Leistungsträgern und coronabedingter Saisonunterbrechung zeigte die erste und zweite Mannschaft beachtliche Leistungen. Die erste Mannschaft schaffte den Klassenerhalt in der Bezirksklasse, die zweite Mannschaft erreichte einen Mittelfeldplatz in der Kreisklasse B. Allgemein wünscht sich Stefan Mauch mehr Engagement jeden einzelnen Mitglieds, um das Vereinsleben aufrecht zu erhalten.

Der Schriftführer Michael Zepf berichtete vom Verkauf von ausgedienten Tischtennisplatten und den Erhalt eines Zuschusses. Kassierer Michael Zepf verwies auf eine ausgeglichene Kassenentwicklung. Die Kassenprüfer Reinhold Dreher und Oskar Henne bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung.

Der schwierige Umstand, neue Jugendliche für das Tischtennis zu akquirieren und zu halten, wirkt sich auf den Trainingsbesuch und der abgelaufenen Saison der Jugendmannschaft aus. Davon berichtete Jugendleiter Felix Mauch. Dass der TTFC für die Jugend jedoch sehr attraktiv ist, zeigt das breite angebotene Freizeitprogramm.

Die Abteilungsleiterin „Freizeit“, Anja Schneider, konnte nur von einer Veranstaltung seit der letzten Generalversammlung im September im vergangenen Jahr berichten. Die erste Reise seit drei Jahren wird im Juni in Wien stattfinden, in der sich 17 Personen angemeldet haben.

Stellvertretend für Bürgermeister Häse übernahm Gemeinderat Jan-Philipp Heim die Entlastung des Vorstands und leitete die anschließende Wahl.

Auf zwei Jahre gewählt wurden: Stefan Mauch (1. Vorsitzender), Michael Zepf (Kassier), David Reiser (Pressewart) und Sven Baumgärtner (Abteilungsleiter „Tischtennis“). Auf ein Jahr gewählt wurden: Ekkehard Lücking, Sabrina Moser, Hubert Zepf, Armin Zepf und Sebastian Mauch (alle Beisitzer), Oskar Henne und Reinhold Dreher (beide Kassenprüfer)

Anschließend ehrte der zweite Vorsitzende Markus Ragg langjährige Vereinsmitglieder. Eine Ehrenurkunde in Bronze erhielt Sebastian Hug und Elena Zepf, in Silber Berthold Dreher, Andrea Hamma, Oskar Henne und Günther Mauch, in Gold Michael Zepf.