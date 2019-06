TT-Bezirkstag ist in Dürbheim

Der TTFC Dürbheim richtet am Mittwoch, 5. Juni, ab 18.30 Uhr in der Dürbheimer Turnhalle den Bezirkstag des Tischtennisbezirks Oberer Neckar aus. Neben Vertretern der 41 Vereine im Bezirk wird auch der Präsident des Tischtennis-Verbandes Württemberg-Hohenzollern, Rainer Franke, erwartet.

Der Bezirksvorsitzende Sven Baumgärtner aus Aldingen, der beim TTFC Dürbheim Tischtennis-Abteilungsleiter ist, wird den Bezirkstag leiten.

Der TTVWH-Präsident Franke wird in Dürbheim über die sportliche Entwicklung im Tischtennis referieren. Außerdem stehen Wahlen auf dem Programm und die Veranstaltungen in der kommenden Runde werden vergeben. Auch die Vergabe der Meisterschaftsurkunden steht an. Hier hat sich der TTFC Dürbheim in der Bezirksliga Jugend den Meistertitel geholt und wird dafür ausgezeichnet.