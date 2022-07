Tschüss du schöne Kindergartenzeit

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

So langsam heißt es Abschiednehmen von der Kindergartenzeit, bald sind Ferien und dann kommen unsere 12 Maxikinder in die Schule. Im letzten Kindergartenjahr stand für sie einiges auf dem Programm: Schlaufuchskurs, Zahlenland- und Stifthaltungsprojekt, Wuppi`s Sprachabenteuerreiseprojekt sowie das Bildungshaus in der Grundschule Dürbheim.

Im Juli konnten die Maxikinder noch einiges gemeinsam unternehmen. Zuerst ging es in die Jugendverkehrsschule nach Tuttlingen.

Am Donnerstag, den 21. Juli stand dann unser langersehnter Vorschulausflug auf dem Programm. Mit Ringzug und Bus ging es nach Neuhausen. Nach einem kurzen Spaziergang erreichten wir das Freilichtmuseum. Hier gab es so allerhand zu entdecken. Alle waren erstaunt, wie die Menschen früher gelebt haben, wie es in den Häusern der Menschen aussah, wie Holz gesägt wurde und wie Mehl gemahlen wurde. Spannend war es auch in der Schule, die früher ganz anders aussah wie die Schule, in die unsere Maxikinder bald kommen. Auf dem Rückweg zum Parkplatz eideckten wir dann noch die Museumsschweine, die wegen der Hitze lieber im Stall geblieben sind.

Auch der Freitag war für unsere Maxikinder nochmals ein aufregender Tag, denn heute durften sie ihren Schulranzen in den Kindergarten mitbringen und allen zeigen. In der Kirche feierten wir an diesem Morgen mit Herrn Blessing einen schönen Gottesdienst und er segnete jedes Kind mit Schulranzen. Nach dem Gottesdienst überraschten die Maxikinder ihre Erzieherinnen mit Sonnenblumen und sagten so Danke für die schöne Kindergartenzeit. Frau Ritter dankte stellvertretend für die Eltern der Maxikinder den Erzieherinnen für die Arbeit und die schöne Zeit, die die Kinder hier im Kindergarten verbringen durften. Dass die Kinder stets in Erinnerung bleiben, überreichte sie eine schöne bunte Uhr mit den Fotos unserer diesjährigen Maxikindern und ein buntes Schwungtuch, das bestimmt allen Kindern viel Freude machen wird! Als Überraschung teilten die Maxikinder dann noch allen Kindern und Erzieherinnen ein leckeres Eis aus!