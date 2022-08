Trotz Sommerferien 135 Blutspenden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 2. August wurden in Hausen ob Verena 135 Blutspenden entnommen, darunter zwanzig Erstspenden. So viele wie noch nie, seit die DRK Bereitschaft in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes diese Termine anbietet.

Der Bereitschaftsleiter Maximilian Kaiser hat sich mit seinem Team einiges einfallen lassen, um auch bei diesen sommerlichen Temperaturen, und trotz Ferienzeit, so viel wie möglich lebensrettende Spenden zu erhalten. So wurden zum ersten Mal unter allen Spendern zwei Gutscheine der Landmetzgerei Storz in Höhe von jeweils 30 Euro verlost. Die beiden Gewinner haben sich darüber sehr gefreut. Gewonnen haben bei der Verlosung Justin Haller und Leonie Zotice. Zum Abschluss gab es für jeden Blutspender ein Lunchpaket mit wahlweise Wurstsalat, Schweizer Wurstsalat oder Käsesalat. Als besondere Aktion wurde eine Eismaschine angemietet und jeder konnte sich mit einem leckeren Softeis etwas abkühlen.

Männer dürfen bis zu sechs Mal, Frauen bis zu vier Mal pro Jahr spenden. Daher werden im nächsten Jahr wieder alle zwei Monate Termine zur Blutspende in Hausen ob Verena angeboten, sodass Männer alle zwei Monate spenden dürfen und Frauen vier davon.

Die nächsten Blutspendetermine für 2022 sind in Hausen ob Verena am 5. Oktober und am 1. Dezember. Termine können unter www.blutspende.de einige Wochen vorher gebucht werden. Alle weiteren Termine und weitere Informationen unter www.drk-hausenobverena.de. Vielen Dank an alle Blutspender und wir freuen uns auf die nächsten Termine.