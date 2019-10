Trinklieder und Schlachtplatten

Gut besucht gewesen ist das traditionelle Schlachtfest des Liederkranzes Frittlingen. Der Verein hatte sich mit der herbstlichen Dekoration der Leintalhalle viel Mühe gegeben und sogar ein Zelt aufgebaut, um die Atmosphäre früherer Feste nachzuahmen. An beiden Tagen bot der Verein den Gästen Schlachtplatten und Schupfnudeln in allerlei Variationen. Am Sonntagnachmittag fand auch das Kuchenbuffet reichlich Abnehmer. Die Sänger des Liederkranzes unterhielten am Samstagabend die Besucher mit fröhlichen Trinkliedern, und auch die Gastchöre aus Gunningen und Deißlingen trugen mit ihren Liedern zur Unterhaltung bei. Daneben sorgte Alleinunterhalter Hartmut Layer für die musikalische Umrahmung.