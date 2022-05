Trend geht zu Neubau des Gemeindehauses

Die evangelische Gemeinde in Aldingen steht vor der großen Frage: Soll das Gemeindehaus saniert oder ein Neubau erstellt werden? Um die Mitglieder bei der Antwortfindung einzubinden, wurde zu einem Informationsabend eingeladen. An diesem nahmen über 50 Personen teil, die sich zum größten Teil aus jungen Leuten zusammensetzten. Bürgermeister Ralf Fahrländer sicherte die Unterstützung der bürgerlichen Gemeinde zu.

Viele Menschen hängen an diesem Haus. Doch Pfarrer Dewitz träumt von einem Neubau in unmittelbarer Nähe der Kirche. Er will Kirche und Gemeindehaus zusammenbringen. So wäre ein Treffen nach den Gottesdiensten leichter möglich, Kinderkirche, Jugend, Ständerlinge und vieles mehr könnte problemlos untergebracht werden, was bisher durch den weiteren Weg in die Steigstraße mit Schwierigkeiten verbunden war.

Dewitz versuchte zu erklären, was die Kirchengemeinde darüber denkt. Als Heimat der Gemeinde wurde das bisherige Gemeindehaus 1961 eingeweiht. Jahrelange Planungen seit 1912 gingen allerdings voraus. Inzwischen nagt nach 50 Jahren dann der Zahn der Zeit an dem Gebäude. Wieder wurden 1990 Planungen hin- und hergeschoben. 1993/94 erfolgte dann eine große Erweiterung. „Und jetzt stehen wir wieder vor einer großen Entscheidung“, so der Ortspfarrer.

Eine Sanierung würde nach Kostenberechnung des Architekten aus dem Jahr 2021 auf 1,5 Millionen Euro kommen, während für einen Neubau zwei Millionen Euro aufzubringen wären. Nach Abzug aller Zuschüsse würde noch ein Unterschied von 150 000 Euro für einen Neubau bestehen.

Durch den Wegfall der wenig benutzten Räume im bisherigen Gebäude könnten zusätzlich rund 20 000 Euro Heizkosten eingespart werden. Auch der Winterdienst der „vielen“ Straßen würde entfallen, laut Info der Kirchenpflege. Eine Nachkonzeption des bisherigen Gebäudes wurde in dem Finanzplan noch nicht gerechnet.

503 000 Euro habe die Gemeinde bereits auf der Seite, so dass noch ein Restbetrag bei einem Neubau von 697 000 Euro durch Spenden beziehungsweise Aktivitäten aufgebracht werden müssten. Bei einer Sanierung wäre der Betrag um 150 000 Euro geringer, so Pfarrer Ulrich Dewitz. Allerdings würden die Gemeindemitglieder zu keiner Zahlung verpflichtet.

Der größte Vorteil eines Neubaus liegt also im Standort nahe der Kirche. Allerdings müssen weniger Räume und ein kleinerer Saal als größte Nachteile in Kauf genommen werden. „Ein „Festsaal mit 200 Quadratmetern“ sehen die Kirchenoberen sowieso als nicht angemessen an“, meinte Dewitz lachend. Wie ein Neubau aussehen könnte, zeichnete Künstler Reinhold Adt auf eine Pinnwand.

Mit dem externen Berater Buschmann aus Reutlingen diskutierten anschließend die Besucher in fünf Gruppen über ihre Wünsche und Ziele. Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile scheint der Trend zurzeit bei einem Neubau zu liegen, vorausgesetzt, dass die Nachnutzung des bisherigen Gebäudes durch die Diakonie ambulant Schwarzwald-Baar erfolgt. Das war das Ergebnis der Gruppengespräche und des Informationsabends.

Daniel Engelberg, kaufmännischer Vorstand der Diakonie ambulant Schwarzwald-Baar, erläuterte als eventueller Nutzungsnachfolger des bisherigen Gemeindehauses die Pläne und Ziele. Das Grundstück selbst hat 2300 Quadratmeter. Die Diakonie denkt an die Einrichtung von Tagespflegeplätzen und betreutes Wohnen auf Zeit.

Wichtig ist jetzt Spenden sammeln, war man sich einig. Hierbei kamen viele Möglichkeiten auf den Tisch. Vom Sockenstricken angefangen über verschiedene Aktivitäten bis zu Eigenleistungen. „Es darf erst gebaut werden, wenn zwei Drittel des benötigten Betrages beisammen sind“ lautete eine Aussage von Buschmann.

Um viele Wünsche, Fragen und auch Informationen von den Mitgliedern zu bekommen, hat die Gemeinde einen Blog „FAQ Neues Gemeindehaus“ eingerichtet und hofft auf rege Beteiligung.