Tomi Eckert stellt farbstarke Werke im Seniorenzentrum aus

Schon als kleines Mädchen hat Tomi Eckert gerne gemalt. Heute zeigt die in Belgrad geborene Künstlerin ihre farbstarken Bilder im Seniorenzentrum Im Brühl in Aldingen. Am Sonntag wurde die Ausstellung feierlich eröffnet, musikalisch umrahmt von den beiden jungen Violinistinnen Lorena und Cordula Merkel und ihrer Lehrerin Beate Müller am Klavier.

Die Begrüßung übernahmen Einrichtungsleiter Ulli Hekeler und Karin Korb vom Freundeskreis des Seniorenzentrums, der auch für die Bewirtung der Gäste und Bewohner zuständig war. „Werke querbeet“ nennt Tomi Eckert, die als Neunjährige nach Hüfungen kam, dort aufwuchs und heute in Mühlheim an der Donau lebt, ihre Ausstellung. Die in den letzten zehn Jahren entstandenen Acrylbilder hängen zu ihrer Freude an Wänden, zu denen sie hervorragend passen, „das ist einmalig!“, freute sich Tomi Eckert. Sorgfältig hat sie die Motive ausgewählt, und nun sind hier Landschaften, Portraits und auch Abstraktes zu sehen.

Dann gibt es nur noch das Papier, die Farbe und mich. Tomi Eckert, Künstlerin

Vor allem aber Motive aus Afrika, einem Kontinent, den die Künstlerin schon dreimal besucht hat und den sie in diesem Jahr wieder bereisen will. Hier findet der Betrachter eine afrikanische Schönheit neben einem Löwen-Portrait und einem Rhinozeros und einem Zebra. Wobei sich Tomi Eckert gerne farbliche Freiheiten erlaubt: Das Zebra ist beispielsweise gelb-blau gestreift, die Haut der „African Beauty“ blau. Aber auch Prince oder Captain Sparrow sind zu sehen. „Ich habe vor zwölf Jahren auf Föhr eine Auszeit genommen“, erzählt die Künstlerin, „und damals wieder mit dem Malen angefangen“.

Anfangs mit Aquarellen, die ihr dann aber bald zu klein wurden. Heute malt sie mit Acryl, was ihrem spontanen Realismus einfach besser entspricht. „Wenn ich male, dann sehe ich nichts um mich herum. Dann gibt es nur noch das Papier, die Farbe und mich.“ Und deshalb ist das Hobby – noch ist es eines – auch die beste Entspannung für die Industriekauffrau, die im Exportgeschäft einen stressigen Job hat. Und die in ein paar Jahren, wenn sie nicht mehr arbeiten muss, sich nur noch der Malerei widmen will.