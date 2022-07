Toller Abschluss der SVD-Jugendringer in Tripsdrill

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen tollen Abschluss vor den Sommerferien hatte Ringer-Jugendleiter Marc Gimbel für das Dürbheimer SVD-Team vorbereitet. Nach zwei Jahren Zwangspause konnte endlich wieder der Freizeitpark Tripsdrill mit Übernachtung besucht werden. Es war alles bis ins kleinste Detail geplant und das SVD-Jugendteam erlebte bei bestem Sommerwetter zwei Spitzentage.

Am frühen Samstagmorgen erfolgte der Treff an der Dürbheimer Turnhalle, das Team war einheitlich mit den neuen T-Shirts und Trainingsanzügen ausgestattet und gab ein tolles Bild ab. Besonders beliebt waren bei diesem Ausflug natürlich die Wasserbahnen, die für eine willkommene Abkühlung sorgten. Die Anfahrt nach Tripsdrill erfolgte in Kleinbussen, die Übernachtung vor Ort in geräumigen Mannschaftszelten. Die Aufteilung der Kinder erfolgte im Park in altersgerechte Kleingruppen, die jeweils von einem Jugendtrainer begleitet wurden. Jedes Team legte mit dem Geländeplan seine eigene Marschroute fest und durchquerte den Park oftmals in Rekordtempo. Da mussten die Jugendtrainer sich sputen, um mit den Jungs Schritt zu halten.

Ob die Holzachterbahn „Mammut“, die Katapult-Achterbahn „Karacho“ oder die bekannte „G´sengte Sau“, jede Bahn wurde umfangreich getestet. Die zwei Tage vergingen wie im Flug und am Sonntag, nachdem der Abschluss in der Dürbheimer Pizzeria Schützenhaus vorgenommen wurde, konnten die Eltern die Kinder, müde aber zufrieden und glücklich, wieder in Empfang nehmen. Diese Aktion war gleichzeitig der Startschuss in die Sommerferien. Es folgt nun eine kleine Trainingspause, ehe es Anfang September offiziell mit dem Trainingsbetrieb weitergeht.

Ein großes Dankeschön an Marc, Head-Coach Andy Krannich und das Trainer-Team mit Valentin Zepf und Kastriot Sedolli für die Unterstützung und das Begleiten am Wochenende in Tripsdrill. Das war eine Klasse-Aktion und wird den Kindern noch lange in bester Erinnerung bleiben! Auch solche Highlights sind für eine Vereinsarbeit unendlich wichtig. Die SVD-Ringerabteilung wünscht allen Aktiven, Jugendringern, Ringer-Eltern und Ringerfans eine schöne Sommerzeit. Kommt alle gesund aus dem Urlaub wieder und wir freuen uns schon heute auf ein Wiedersehen in der Ringersaison 2022/23.