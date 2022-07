Tolle Ergebnisse vom Dürbheimer Ringer-Team

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 16. und 17. Juli fanden in Ehningen die Württembergischen Ringer-Meisterschaften der C- und B-Jugend statt. Der SVD war an beiden Tagen mit einem Team am Start und durfte tolle Erfolge feiern.

Nick Schäfer, Noah Meder, Baris Tuna, Lars Mattes und Johannes Neitzel vertraten an diesem Wochenende die rot-weißen Vereinsfarben und schnürten die Ringerschuhe bei diesen Titelkämpfen. Betreut wurden die Jungs von Head-Coach Andy Krannich, Jugendleiter Marc Gimbel sowie Jugendtrainer Kastriot Sedolli, Jugendringer Maik Tuna war an zwei Tagen als Fan mit dabei. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle für die Arbeit neben der Matte und das Rundum-Sorglospaket über die vollen zwei Tage.

Für einige Jungs war der Auftritt bei den Württembergischen Meisterschaften Premiere auf Landesebene und sie schlugen sich absolut wacker. Zwar reichte es nicht jedem Ringer auf das Siegerpodest, doch ist der Lerneffekt bei einem Turnier dieser Güteklasse durch nichts zu ersetzen. Highlights aus Dürbheimer Sicht waren die zwei Silbermedaillen durch Lars Mattes. Er konnte sich sowohl im Freistil als auch im griechisch-römischen Stil die Württembergische Vizemeisterschaft erringen und wurde von den WRV-Landestrainern zu den Vorbereitungslehrgängen Deutsche Meisterschaften eingeladen. Somit kann sich Lars das zweite Jahr in Folge berechtigte Hoffnungen auf einen DM-Start machen.

Weitere Erfolgsmeldungen waren die Bronzemedaillen durch Baris Tuna (49kg - Freistil) sowie Nick Schäfer (35 kg - Greco), es fehlte nur eine Goldmedaille zur Vervollständigung des kompletten Medaillensatzes. Insbesondere bei Lars wäre dies am Samstag möglich gewesen, doch im Entscheidungskampf unterlag er seinem Weilimdorfer Gegner äußerst knapp mit 9:12 Punkten. Doch Wenn und Aber zählen nichts, der SVD ist stolz solch motivierte Jugendringer im Team zu haben. Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer für ihren Einsatz und ihre Erfolge.