Tischtennisclub spricht auch die Jugend an

Von einem Jahr mit großem Pensum an Arbeitsaufwand und vielen Terminen hat Vorsitzender Stefan Mauch in der Hauptversammlung des Tischtennis- und Freizeitclubs Dürbheim im Gasthaus „Rose“ berichtet. Dies habe nur durch die Zusammenarbeit der Vereinsmitglieder bewältigt werden können. Einen besonderen Dank sprach er den Mannschaftsführern aus, die an jedem Spieltag eine Mannschaft organisieren müssen.

Die scheidende Schriftführerin Ute Möller-Schina lobte die gute Organisation und Zusammenarbeit innerhalb Vorstandsschaft. Kassierer Michael Zepf konnte eine positive Kassenentwicklung verbuchen.

Dass der TTFC für die Jugend sehr ansprechend ist, davon sprach Jugendleiter Felix Mauch. Der Verein bot verschiedene Freizeitmöglichkeiten, wie eine Nachtwanderung, Klettern im Hochseilgarten oder ein Kinderferienprogramm im Western-Camp an.

Aufstieg möglich

Der Abteilungsleiter Tischtennis, Sven Baumgärtner, fasste die Leistungen der einzelnen Mannschaften in den absolvierten Tischtennisspielen zusammen. Während in der vergangenen Saison die 1. Mannschaft noch um den Klassenerhalt kämpfen musste, wäre in dieser Saison sogar ein Aufstieg möglich.

Über viele Freizeitaktivitäten und Ausflüge wie Bowling, das Hördöpfelfest in Duchtlingen oder Schlittschuhlaufen, konnte Abteilungsleiter „Freizeit“ Hubert Zepf berichten. Höhepunkt des Jahres war der dreitägige Vereinsausflug nach Rückholz im Allgäu.

Bürgermeister Häse übernahm die Entlastung des Vorstands und leitete die anschließende Wahl

Wahlen und Ehrungen

Auf zwei Jahre gewählt wurden: Markus Ragg (2. Vorsitzender), Frank Faude (Schriftführer), Felix Mauch (Jugendleiter) und Anja Schneider (Abteilungsleiter „Freizeit“).

Auf ein Jahr gewählt wurden: Ekkehard Lücking, Sabrina Moser, Helga Reiser, Armin Zepf und Hubert Zepf (alle Beisitzer), Reinhold Dreher und Oskar Henne (beide Kassenprüfer) und David Reiser (Pressewart).

Anschließend ehrte der zweite Vorsitzende Markus Ragg langjährige Vereinsmitglieder. Eine Urkunde für 20 Jahre Mitgliedschaft erhielten Markus Lutter, Thomas Lutter und Birgit Zepf, für 30 Jahre Mitgliedschaft Guido Mauch und Franz Zepf. Für langjährige Tätigkeiten im Ausschuss wurden Ekkehard Lücking und Helga Reiser für 10 Jahre, Anja Schneider für 15 Jahre geehrt. Dr. Ute Möller-Schina und Hubert Zepf bekamen zum Abschied ihrer langjährigen Ausschusstätigkeiten ein Präsent überreicht.