Tischtennis-Nachmittag für ukrainische Kinder

Die Tischtennisabteilung des TV Aldingen hat alle ukrainischen Kinder zu einem sportlichen Nachmittag eingeladen. Das Programm hat Sergej Lammert entworfen und die Gäste in russischer Sprache begrüßt. Nach einem lockeren Lauf durch die Halle und einem kurzen Gymnastikteil wurden Schläger und Bälle, auch an die Mütter und einige Väter, verteilt. Abteilungsleiter Günther Friedrich zeigte das Tippen des Balles mit Vor- und Rückhand. Das sieht so einfach aus, ist es aber nicht, vor allem im Wechsel, im Gehen und auf einem Bein. Auch das Zuspielen des Balles an einen Partner erforderte einige Geschicklichkeit und Konzentration, die Bälle flogen durch die Halle. Nach weiteren Übungen hatten sich die Kinder eine Pause verdient und nahmen das Getränke- und Vesperangebot an. Danach ging es an die Platten.

Günther Friedrich, Sergej Lammert und Elly Wagg-Langmeier zeigten den Kindern die korrekte Körper- und Schlägerhaltung. Viktoria und Leo Lammert aus der Jugendabteilung zeigten ihr Können und dank deren russischer Sprache gab es keine Barrieren. Eine besondere Faszination stellte der Roboter dar, den Sergej Lammert zur Verfügung stellte. Es galt, fünf Bälle ins Netz zurückzubringen und das weckt den Ehrgeiz der Kinder. Nach einigen Spielen in Mannschaften, beispielsweise im Staffellauf, klang der ereignisreiche Nachmittag aus. Die inzwischen ziemlich müden Kinder erhielten kleine Preise zur Belohnung und etwas Süßes für den Heimweg. Einige fragten, ob sie wiederkommen dürfen.