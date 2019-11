Tipp-Tapp-Tiger regt zum Lesen und zur Bewegung an

Helle Aufregung herrschte in der Denkinger Kinderburg, als das AOK-Maskottchen Jolinchen auftauchte. Schnell war es von den Kindern umringt, um herauszufinden, ob es vielleicht auch sprechen kann. Das Drachenkind brachten Isolde Klumpp von der AOK in Spaichingen und die AOK-Auszubildende Johanna Grüter mit. Die beiden sind am bundesweiten Vorlesetag in den Kindergarten gekommen, um den zwei- bis vierjährigen Kindern aus dem Kinderbuch „Der Tipp-Tapp-Tiger traut sich was“ vorzulesen.

Der kleine Tiger schleicht wie die großen Tiger tipp-tapp durch den Dschungel und will – roar! – die anderen Tiere erschrecken. „Die kleine Mutmach-Geschichte trifft den Nerv der Altersgruppe“, sagt Natalie Stegbauer von der Kinderburg. Da das diesjährige Motto des Vorlesetages „Sport und Bewegung“ ist, haben die beiden Vorleserinnen die Kinder miteinbezogen und die Kinder bei vielen Szenen mittrippeln lassen. So wurde aus der Vorlese- auch eine Bewegungsstunde im Kindergarten.

Die vier-bis sechsjährigen Kinder erfuhren aus dem Kinderbuch „Trudel Gedudel purzelt vom Zaun“ dass die „frühe Henne“ den Wurm fängt. Das soll schließlich schon immer Trudels Tante Elli gesagt haben. In dem Kinderbuch ist Trudel immer die Erste, die an der kleinen Tür des Hühnerstalls steht, um endlich nach draußen zu kommen.

Isolde Klumpp und Johanna Grüter sind beim Vorlesen in die verschiedensten Sprechrollen geschlüpft. Zum Beispiel in die Henne Trudel, in die zauselige Ratte oder in die beiden Strandkrabben Siegfried und Roy. Sie haben so die Geschichte für die Kinder lebendig werden lassen.