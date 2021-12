Tiefkühllaster kommt auf der Straße ab - A81 Richtung Singen gesperrt

Ein Lastwagen-Fahrer aus der Region Hannover ist am frühen Freitagmorgen auf der A81 Richtung Singen zwischen Oberndorf und Rottweil mit seinem Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen.

Wie die Polizei berichtet geriet der 56-Jährige aus noch ungeklärter Ursache im Baustellenbereich kurz nach der Ausfahrt Oberndorf mit seinem Tiefkühllaster nach rechts in den Grünstreifen, wo er gegen einen Baum prallte und dann in der Böschung auf die Seite kippte. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Den Schaden an dem 40-Tonner und der Ladung schätzt die Polizei auf mindestens 100.000 Euro. Ein nachfolgendes Auto wurde ebenfalls beschädigt.

Die Bergung mit einem Schwerlastkran konnte erst bei Tageslicht begonnen werden. Diese dauern voraussichtlich noch den kompletten Vormittag an. Beide Fahrspuren in Richtung Singen mussten bis Rottweil noch in der Nacht voll gesperrt werden. Der Verkehr wird aktuell noch in Sulz am Neckar über die ausgeschilderte Umleitungsstrecke Richtung Rottweil umgeleitet.

Die Auffahrt Oberndorf in Richtung Rottweil ist gesperrt. Auf der Umleitungsstrecke kommt es im Bereich Rottweil zu erheblichen Behinderungen. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, den Bereich großräumig zu umfahren.