Thomas Leibinger ist neuer Mikado-Vorsitzender

Thomas Leibinger, Bürgermeister in Bubsheim, ist einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Nachbarschaftshilfevereins Mikado gewählt worden. In der gut besuchten Mitgliederversammlung im Gasthaus „Züchterheim“ in Denkingen hat Elisabeth Zepf als „Frau der ersten Stunde“ und seitherige erste Mikado-Vorsitzende, die in 16 Jahren engagierter Aufbauarbeit Mikado zu einer großen bürgerschaftlichen Solidargemeinschaft ausgebaut hat, ihr Amt abgegeben.

Für Hermann Buschle, ebenfalls Mikado-Urgestein und seit 2004 Schriftführer im Verein, wurde Monika Fischer aus Denkingen zur Schriftführerin berufen.

Zweite Vorsitzende ist Manuela Schutzbach aus Balgheim, Kassierer Frank Nann aus Denkingen, Geschäftsführerin Anja Braun aus Frittlingen. Einsatzleiterinnen sind Antje Faulhaber für Frittlingen, Claudia Koringer für Balgheim, Angelika Kallenberger für Denkingen, Juliane Thiess für Gosheim, Ingrid Gross für Deilingen, Vera Felisoni für Böttingen, Bubsheim und Mahlstetten und Angelika Schinacher für Wehingen, Egesheim und Reichenbach. Kassenprüfer sind Heidi Meixner aus Deilingen und Bruno Grathwohl aus Trossingen.

In ihrem letzten Rechenschaftsbericht gab die Vorsitzende in einer großen Rückschau einen Überblick über das Werden und Wachsen von Mikado aus den drei Gründergemeinden Balgheim, Denkingen und Frittlingen bis zur heutigen Gemeinschaft von elf Mitgliedsgemeinden in der Region mit 22 000 Einwohnern. Sie berichtete von den Anlaufproblemen, von Ressentiments, Schwierigkeiten mit Behörden und Zuschussgebern, – aber auch von großer Unterstützung durch die Kommunen und Kirchengemeinden, durch Sponsoren und Firmen, von dem enormen Engagement der Einsatzleiterinnen und Helferinnen und auch von großen Erfolgen.

So hat Mikado als Anerkennung und Wertschätzung etwa im Jahr 2009 den „Gerhard-Kiechle-Preis“ für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements erhalten oder das „Werkbund-Label“ vom Deutschen Werkbund im Jahre 2010 für beispielhafte, innovative Zukunftsentwicklung. Zugleich wurde Mikado 2011 als Mitglied im Deutschen Werkbund aufgenommen. Der „B. Braun-Sonderpreis für soziale Innovationen“ wurde durch Aesculap Tuttlingen im Jahre 2014 verliehen.

Es war Elisabeth Zepf ein großes Bedürfnis, allen, die zur guten Entwicklung von Mikado beigetragen haben, herzlich zu danken: den Helferinnen und Helfern, den Einsatzleiterinnen, den Spendern und Unterstützern, ohne die der Verein nicht arbeiten könnte, der gesamten Vorstandschaft mit den Bürgermeistern der Mitgliedsgemeinden.

Im Bericht der Einsatzleitungen verwies Vera Felisoni auf die erneute, enorme Steigerung: Bei 368 Einsätzen wurden von 214 Helferinnen in den Mitgliedsgemeinden samt Umlandgemeinden insgesamt 26 541 (Vorjahr: 23 923) Einsatzstunden geleistet. Schwierig sei es, so Felisoni, immer wieder neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, da die Hilfeanforderungen ständig wachsen.

Um einen Eindruck der Tätigkeiten zu vermitteln, gab Felisoni einen Überblick über die Aufgaben, die Organisation und Betreuung der Einsätze. Mikado biete den Helferinnen und Helfern kostenfreie Fortbildungen und Informationen und ist bei verschiedensten Anlässen präsent. Auch für das bevorstehende Jahr sind wieder Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für Helferinnen und Einsatzleitungen geplant.

Der Kassenbericht von Frank Nann für das Vereinsjahr 2019 zeigte mit Ausgaben von rund 480 000 Euro, ähnlich einem mittelgroßen Unternehmen, einen Kassenstand mit gutem Gewinn. Mikado sei nach wie vor aber auf Zuschüsse, Zuwendungen und Sponsoren angewiesen. Gerade das Spendenaufkommen in der zurückliegenden Weihnachtsaktion sei eine wirklich bedeutende Unterstützung.

In seiner Laudatio bezeichnete Bürgermeister Helmut Götz das Ausscheiden von Elisabeth Zepf und Hermann Buschle aus der Vorstandschaft als Einschnitt in der Mikado-Geschichte. Gerade Elisabeth Zepf sei für den jungen Nachbarschaftshilfeverein ein absoluter Glücksfall gewesen, sie sei das „Gesicht von Mikado“.

Sie habe, ohne zu wissen, was auf sie zukommt, mit Herzblut und großem Engagement Mikado in den sechzehn Jahren zu einer bedeutenden Solidargemeinschaft geformt, wichtige Pionierarbeit geleistet und sei auch weiteren Gemeinden mit Rat und Hilfe beigestanden. Helmut Götz übermittelte der scheidenden Vorsitzenden den Dank der Mitgliedsgemeinden und der Mitarbeiter: „Sie hinterlassen ein außerordentlich gut bestelltes Feld mit gut funktionierenden Einsatzleitungen, mit einer klaren inneren Organisation, mit engagierten Helferinnen und Helfern und auch mit einem guten Kassenstand“.

Claudia Koringer überbrachte der scheidenden Chefin den herzlichen Dank der Einsatzleiterinnen für die harmonische Zusammenarbeit, die stete Unterstützung, die wohltuende Anerkennung und die positive Einstellung: „Elisabeth, du hast es immer geschafft, dass alle an einem Strang ziehen.“