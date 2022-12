Theatergruppe Hausen freut sich auf eine schöne Bescherung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In Hausen ob Verena ist es in Kürze wieder soweit. Der Theatervorhang öffnet sich nach einer dreijährigen Pause wieder und es wird wieder Theater gespielt. Mit großer Freude und dem notwendigen Lampenfieber stehen drei Aufführungen an.

Die Theatergruppe hat sich im Spätsommer entschlossen, trotz damaliger unklarer Corona-Lage, sich für ein Stück zu entscheiden und die Probearbeiten aufzunehmen. Mit der lustigen Komödie „A schöne Bescherung“ von Monika Hirschle wollen die Hausener Akteure die spielfreie Zeit beenden und freuen sich auf zahlreiche Besucher. Das Stück ist in Hausen kein Unbekanntes.Bereits 2004 wurde dieses Stück erfolgreich an mehreren Abend vor vollbesetzter Halle aufgeführt, so dass es dieses Jahr zu einer Neuauflage kommen wird.

Der Theaterbesucher wird Zeuge von den Geschehnissen rund um den heiligen Abend bei der Familie Eisele. Wie im richtigen Leben, sind am Morgen des 24. Dezemer noch lange nicht alle Arbeiten und Vorbereitungen erledigt. Erschwerend kommt hinzu, dass am Morgen sowohl die Heizung als auch der Kühlschrank den Geist aufgegeben haben und das Familienoberhaupt auch noch unter das Auto liegen will, um es zu reparieren. Es ist ja schließlich der Heilige Abend und nicht der Heilige Morgen, da kann man noch ganz normal schaffen.

Die Akteure in Hausen ob Verena sind sich sicher, dass jeder Gast sich selbst in dem Stück wiederfindet, denn vieles ist aus dem richtigen Leben in ein tolles und unterhaltsames Theaterstück gepackt worden. Die letzten Wochen waren geprägt mit intensiven Proben auf der Bühne, für die drei Aufführungen läuft bereits ein Kartenvorverkauf. Am 26. Dezember sowie im neuen Jahr am 5. und 7. Januar heißt es in der Verenahalle um 19.30 Uhr Vorhang auf. Die Hallenöffnung wird um 18.30 Uhr sein. Für das leibliche Wohl kümmern sich wie gewohnt der Turnverein und die Musikkameradschaft Hausen o.V.

Karten können am Kartentelefon unter 07424/9335582 erworben werden.