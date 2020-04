Vermutlich aufgrund eines Niesanfalls ist am Mittwoch gegen 15.30 Uhr eine 36-jährige Autofahrerin auf der L 410 mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen und verletzte sich hierbei leicht. Die Frau befuhr laut Polizei die Landesstraße von Dornhan in Richtung Bettenhausen und verursachte durch den Unfall einen Flurschaden von rund 500 Euro. An ihrem Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden von 2500 Euro.