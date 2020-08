Testturm und Autoverkehr passen nicht jedem Touristen

Bei traumhaftem Sommerwetter zieht es wieder zahlreiche Touristen nach Rottweil. Gerade als Zwischenstopp auf mehrtägigen Radtouren scheint die älteste Stadt Baden-Württembergs besonders beliebt zu sein. Allerdings stören einige von ihnen der Anblick des Testturms und der Autoverkehr in der Innenstadt.

Gerhard Illig und seine Frau Ursula Roth sind mit dem Fahrrad nach Rottweil gekommen. Sie unternehmen eine Mehrtages-Radtour von ihrer Heimat Nürnberg aus in die Schweiz. „Rottweil ist uns schon von entgegenkommenden Radfahrern empfohlen worden“, berichtet Roth. An Rottweil gefallen beiden „die alten Häuser mit den tollen Malereien“ und „dass die Autofahrer an Zebrastreifen stehen bleiben“.

Ursprünglich hatte das Ehepaar vor, eine Ostseeradtour nach Danzig zu unternehmen, angesichts der Corona-Pandemie machten sich die beiden aber Sorgen bezüglich des Grenzübertritts. Eine Flugreise hätten sie aber sowieso nicht geplant gehabt, denn sie versuchten, möglichst nicht mehr zu fliegen, der Umwelt zuliebe. „Wir haben nicht das Gefühl, auf irgendetwas zu verzichten.“

Auch Roland und Susanne Ritter aus Bad Waldsee bei Ravensburg wären ohne Corona-Pandemie vermutlich woanders hingefahren. Dennoch: „Wir fühlen uns nicht eingeschränkt“, sagen sie. Roland Ritter kennt bereits die Region, da er Pendler ist und bei Heckler und Koch in Oberndorf arbeitet. Die dortige Wohnung nutzen sie nun für einen dreitägigen Kurzurlaub. „Wir wollten mal die Umgebung der Firma kennenlernen“, sagt Roland Ritter.

Remona Grollmuss aus Lichtenwald musste ebenfalls, unter anderem wegen Corona, umplanen. Ursprünglich wollte sie nach Österreich fahren. Nun unternimmt sie stattdessen Tagesausflüge in Deutschland. „Ich war schon in Heidelberg und Ulm“, berichtet sie. „Jetzt wollte ich mal auf den Thyssen-Krupp-Testturm und dazu die historische Innenstadt anschauen.“

Doch das weithin sichtbare Wahrzeichen der Stadt begeistert nicht alle Besucher. „Der Turm stört etwas, er passt nicht ins Landschaftsbild“, kritisiert Thomas Gläser. Er kommt aus der Nähe von Heidelberg und unternimmt mit dem Rad die Heidelberg-Schwarzwald-Bodensee-Tour. Doch abgesehen vom Testturm zeigt auch er sich von Rottweil angetan: „Die alten Gebäude sind toll erhalten und renoviert. Es hat einen eigenen Charme.“

Kritik üben auch Michael und Marion Posniak: „Es fahren zu viele Autos durch die Innenstadt. Schade, dass so viel Verkehr unterwegs ist.“ Das Ehepaar aus Bad Säckingen ist mit dem Wohnmobil Richtung Schwarzwald unterwegs, Freudenstadt ist das nächste Ziel. Umplanen musste es wegen Corona nicht: „Wir wären sowieso hier unterwegs gewesen“, erläutert Marion Posniak. Doch wegen Corona müssten sie alle Stellplätze im Voraus buchen. Denn die meisten Campingplätze seien stark ausgelastet, „weil viele in Deutschland Urlaub machen“, ergänzt Michael Posniak.

Bisher am besten gefallen hat beiden die Lorenzkapelle und der Pulverturm – wegen der tollen Aussicht. Deutschland als Urlaubsland hat in ihren Augen viel zu bieten: „Wir haben hier so viel schöne Ecken, es gibt noch viel zu besichtigen.“