Tanzwettbewerb der Frittlinger Zunft: Denkingen und Renquishausen siegen

Der Zunftball der Narrenzunft Frittlingen, verbunden mit einem Garde- und Showtanzwettbewerb, ist seit vielen Jahren ein Publikumsmagnet und Garant für eine volle Halle. So war auch am Samstag die Halle proppenvoll mit einer bunt kostümierten Besucherschar. Narrenpräsident Daniel Vranjkovic und Zunftrat Michael Vonier, die durch das Programm führten, konnten neun Garden und zehn Showtanzgruppen begrüßen, die jeweils zahlreiche Unterstützer dabei hatten.

Begonnen wurde mit dem Gardetanzwettbewerb. Die Startfolge wurde ausgelost und die Garde aus Aixheim, die beginnen musste, zeigte gleich einen sehr guten Tanz mit hohem Schwierigkeitsgrad. Ihnen folgten die Garden aus Kolbingen, Spaichingen, Wurmlingen, Böttingen, Reichenbach, Egesheim, Renquishausen und Deilingen-Delkhofen. Für die fünfköpfige Jury war es keine leichte Aufgabe, die Auftritte gerecht zu bewerten. Als am Ende die Sieger bekannt gegeben wurden, war der Jubel bei den ersten drei groß. Auf dem dritten Platz landeten die Mädchen aus Aixheim, auf dem zweiten die Garde aus Reichenbach und Sieger wurde verdient die Garde aus Renquishausen. Sie hatte einige neue Elemente in ihren anspruchsvollen Tanz eingebaut, die bei anderen nicht zu sehen waren. Überraschend war, dass in diesem Jahr die Garde aus Spaichingen nicht auf dem Treppchen stand, denn sie war in den letzten Jahren quasi abonniert auf den ersten Platz und durfte im letzten Jahr auch den Wanderpokal ganz in ihr Eigentum übernehmen.

Baywatch trifft auf venezianischen Karneval

Wurde der Gardewettbewerb zügig in einer Stunde durchgezogen, dauerte der Showtanzwettbewerb erheblich länger, da für jede Gruppe das Bühnenbild umgebaut werden musste. Diese Umbauphasen überbrückte DJ Tobi Bonito, indem er mit Partymusik die Stimmung auf hohem Niveau hielt. Der Showtanzwettbewerb bot ein Feuerwerk an fantasievollen Kostümen und Kulissen, Akrobatik, waghalsigen Pyramiden und schnellen komplizierten Schrittfolgen. Mit den Tänzen wurde jeweils eine Geschichte erzählt. So begann One 2 step Furtwangen mit „Baywatch“. Die Dancefusion Reloaded Zimmern u.d.B. erinnerte mit „Im Bann der Maske“ an den venezianischen Karneval. Flash Dance Renquishausen beschrieb mit „Tanz in die Freiheit“ einen Ausbruch aus dem Frauenknast. Die Faszination des Feuers beschrieb die Narrenzunft Spaichingen in eindrucksvollen Kostümen, und die Vettergarde aus Harthausen hatte die kleine Raupe Nimmersatt zum Thema.

Akrobatisch beschrieb die Gruppe aus Weilen u.d.R., wie Forscher im Dschungel auf mystische Wesen treffen. Mit „Cool runnings“ zeigte Deilingen-Delkhofen das legendäre Bobrennen, und der Narrenverein Hart hatte Paintball zum Thema. Wilde Kobolde bei „Nachts im Kinderzimmer“ trieben bei Danceexplosion Denkingen ihr Unwesen. Zum Abschluss demonstrierte die Tanzgarde aus Gruol den Weg vom keimenden Korn bis zur reifen Ähre.

Bockdobelpfuper sorgen für Stimmung

Die Guggenmusik Bockdobelpfuper aus Deilingen-Delkhofen sorgte bis zur Siegerehrung für lautstarke Stimmung in der Halle. Über 300 Akteure versammelten sich um Mitternacht auf der Bühne, wo gespannt auf die Siegerehrung gewartet wurde. Der Wanderpokal für den Showtanzwettbewerb ging an Denkingen, und auf den Plätzen zwei und drei folgten Vorjahressieger Zimmern u.d.B. und Renquishausen. Aber auch für alle anderen Gruppen gab es Geschenke.